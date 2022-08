Schweizer Saga – Eine Familie voller Tabus und Eskapaden Die Vergangenheit wird wieder lebendig, als ein Familienclan in Artur K. Vogels neuem Roman «Gnadenhochzeit» zusammenkommt. Beatrice Eichmann

Vier Generationen begegnen sich im Roman «Gnadenhochzeit» – dabei kommt es zu einigen Reibereien. Foto: Tamedia (Archivbild)

Es gibt etwas zu feiern: Henri und Gabrielle Corbaz begehen ihren siebzigsten Hochzeitstag, die Gnadenhochzeit. Einer ihrer Enkel, Marc-André Stierli, lädt die Familienmitglieder im Juni 1984 an den Hauptsitz des Bankinstituts Golbet & Stierli ein. Die elegante Villa liegt auf dem Plateau von Champel im Herzen Genfs. Vier Generationen begegnen sich, und es bereitet Kopfzerbrechen, die vierundzwanzig Gäste an der Festtafel so zu platzieren, dass unangenehme Reibereien vermieden werden.