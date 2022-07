Tagestipp: Film «Home» – Eine Familie lässt sich von der Blechlawine nicht vertreiben Der preisgekrönte Schweizer Film «Home» von Ursua Meier erzählt von einer Familie, die dem Autobahnverkehr vor der Haustür trotzt. Alexander Sury

Das Leben an der Autobahn als bedrohtes Paradies: «Home» von Ursula Meier. Foto: zvg

Im Nirgendwo steht das Haus einer kleinen Familie an einer Autobahn. Seit Jahren schon soll die Piste fertig gebaut werden. Und tatsächlich kehren die Bauarbeiter und die Maschinen zurück, und bald schon rollt die Blechlawine an diesem kleinen Paradies vorbei. Einfach wegziehen ist keine Option. Und so harren sie aus, diese Menschen, und in ihrem Heim setzen sie dem Verkehr ihre Statik entgegen. Ursula Meiers Film «Home» mit Isabelle Huppert aus dem Jahr 2008 wurde als Chiffre für die Schweizer Reduit-Mentalität gelesen. Vielleicht ist der Film aber zuallererst die Erzählung eines familiären Verbunds, der sich unter veränderten Lebensbedingungen einrichten muss. (lex)