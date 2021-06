Getränkehändler trotzt Krise – Eine Familie geht in die Offensive Die Burgdorfer Kummer Feste AG hat unter der Corona-Pandemie nicht nur gelitten. Um Kundenwünschen besser zu entsprechen, wird der Shop nun vergrössert. Urs Egli

Ein KMU setzt auf den Standort Burgdorf: Brigitte, Priska, Vera und Hugo Kummer (von links). Foto: Beat Mathys

Ganz ohne Schwierigkeiten hat die Burgdorfer Kummer Feste AG die Corona-bedingten Einschränkungen nicht gemeistert. «Während der Pandemie hatten wir, wie viele andere Firmen auch, wirtschaftliche Probleme, weil wir die Gastronomie nicht mehr beliefern konnten», erklärt Hugo Kummer, Verwaltungsratspräsident des Familienunternehmens. Wenigstens Altersheime, Spitäler, Firmen und Private seien noch als Kunden übrig geblieben.

Grossanlässe fehlen

Doch nicht nur dies. Als Einnahmequelle weggebrochen war noch ein weiteres Standbein des 1960 gegründeten KMUs: die Grossanlässe. Landauf, landab wurden Schwing- und Hornusserfeste, Open Airs, Jubiläen von Vereinen sowie Events von Firmen abgesagt. Just jene Sparte also, auf die sich die Kummer Feste AG spezialisiert hat. Als Folge der stark gesunkenen Zahl an Auslieferungen habe für die Chauffeure Kurzarbeit beantragt werden müssen. «Es war eine harte Zeit, denn unsere Firma erhielt keine Härtefallentschädigung vom Bund», sagt Kummer.