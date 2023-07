Tagestipp: «Something You Said Last Night» – Eine Familie, ein Urlaub, viele Konflikte «Something You Said Last Night» erzählt vom Alltag einer dysfunktional-liebevollen Familie und behandelt die trans Identität der Hauptfigur dabei als Selbstverständlichkeit.

«Something You Said Last Night» erzählt die Geschichte von Ren, einer trans Frau, die während eines Urlaubs mit typischen familiären Konflikten konfrontiert wird: Ihre Schwester Siena will die Schule abbrechen, die Mutter spioniert ihren Kindern nach, und Ren selbst hat ihren Job verloren, behält das aber für sich. Kein Thema ist hingegen die trans Identität von Ren: Sie ist für ihre Familie selbstverständlich. Regisseurin Luis De Filippis – sie ist selbst eine trans Frau – bricht so mit typisch melodramatischen Erzählungen über trans Menschen und richtet ihren Fokus auf den Alltag eines Millennials mit dem Wunsch nach Unabhängigkeit. (xen)

