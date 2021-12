Berner Asylregime – Eine Familie, die nicht hier sein sollte Statt im Ausschaffungszentrum wohnen immer mehr abgewiesene Asylsuchende bei Privatpersonen. Weshalb ein Theologenpaar für eine Flüchtlingsfamilie kämpft. Andres Marti

Die Familie in ihrer Wohnung. Miete und Unterhalt bezahlen private Spenderinnen und Spender. Foto: Raphael Moser

In einer kleinen Siedlung im Gürbetal, am Hang des Bauerndorfes Lohnstorf, wohnt seit kurzem eine äthiopische Familie. Allen Bemühungen der Asylbehörden, sie loszuwerden, zum Trotz. Ein Schild warnt vor Kindern. Auf dem Feld nebenan trägt ein Bauer Gülle aus. Würde die Sonne scheinen, sähe man von hier aus die Berge.

Mahlet Mola (alle Namen der Familie geändert) kam vor über zehn Jahren in die Schweiz, ihr Partner Dereje Ketema ein Jahr später. Weil der Bund ihre Asylgesuche rechtskräftig abgelehnt hat, müssen sie die Schweiz verlassen. Warum sind sie all die Jahre trotzdem hiergeblieben? Die Antwort geht im Kindergeschrei in der kleinen Wohnung unter, liegt jedoch auf der Hand: Trotz aller Widrigkeiten ist es hier für sie immer noch besser als in Äthiopien. Anders als die Asylbehörden sind sie zudem fest überzeugt, dass sie nicht zurückkehren können.