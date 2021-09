Ausstellung in Interlaken – Eine Explosion der Farben In der Kunstgalerie am Höheweg wird in einer Sonderausstellung das Schaffen des Künstlers Bendicht Friedli aus Unterseen gewürdigt. Peter Wenger

Die Art Gallery am Höheweg zeigt einen breiten Querschnitt durch das Werk von Bendicht Friedli, Maler und Arzt aus Unterseen. Galerist Beat A. Krapf schätzt die besonderen Werke wie «Der grosse Baum» mit Niesen und Stockhorn in weiter Ferne. Foto: Peter Wenger

«In meiner Galerie möchte ich die Vielfalt an künstlerischem Schaffen bekannter und weniger bekannter Künstler vorstellen, die einen Bezug zum Berner Oberland haben», sagt Beat A. Krapf. Die erste Ausstellung dieser Art ist dem Werk von Bendicht Friedli gewidmet. Mit dem Maler und Arzt aus Unterseen pflegte Krapf bis zu seinem Lebensende eine lange Freundschaft. «Gerne erinnere ich mich an seine Besuche bei mir in Merligen. Treffen voller Kreativität und Lebensfreude», so Krapf, der in enger Zusammenarbeit mit der Stiftung Linette und Bendicht Friedli das vielseitige Schaffen des Oberländer Künstlers zeigt. Die Stiftung betreut das Werk nach seinem Tod im Jahr 2014.