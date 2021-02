Damit spielen Federers Kinder – Eine Ex-Bankerin erobert den Puppenmarkt Die Schweizer Barbie-Konkurrentin «I’m a Girly» hat prominente Fans und wuchs 2020 um 440 Prozent. Nun sagt die Gründerin der Verschwendung den Kampf an. Mathias Morgenthaler

Puppen aus der Schweiz aus recycelten Materialien erobern die Welt. Foto: PD

Als Theresia Le Battistini vor vier Jahren während des Mutterschaftsurlaubs ihren gut bezahlten Job bei der UBS kündigte und bekannt gab, sie wolle eine hochwertige Puppenkollektion lancieren, erklärten sie viele Weggefährten für verrückt. Vier Jahre später ist klar: Die Ex-Bankerin reitet als Unternehmerin mit ihrer Marke «I’m a Girly» auf der Erfolgswelle. Ihre qualitativ hochwertigen Puppen kommen nicht nur in der Schweiz gut an, sie haben inzwischen auch die Regale grosser Spielwarenläden in Europa und in den USA erobert.

Der Spielwarenmarkt ist eine lukrative Branche. Auf 90 Milliarden Dollar wird das globale Volumen geschätzt, rund 15 Prozent davon entfallen auf das Segment Puppen. Doch die Konkurrenz der Platzhirsche wie Mattel mit seiner Barbie ist knallhart.