Bibliothek in Herzogenbuchsee – Eine Erzählrunde als Reaktion auf die Pandemie Der Verein Bunte Bühne.ch organisiert das erste Buchser Erzählcafé. Die Themen sind simpel, die Diskussionen sollen aber nicht oberflächlich sein. Sebastian Weber

Sie werden das Erzählcafé moderieren: (v.l.) Melanie Beutler, Kathrin Oplatka und Meret Brütsch vom Verein Bunte Bühne.ch in der Bibliothek. Foto: Christian Pfander

Manchmal kann das Prinzip so einfach sein: Bringe ein paar Menschen zusammen und lasse sie über ein vorgegebenes Thema miteinander diskutieren. So funktionieren Erzählcafés. Diese würden momentan überall in der Schweiz wie Pilze aus dem Boden schiessen, sagt Kathrin Oplatka. Mittlerweile gebe es sogar Schweizer Erzählcafé-Tage. Die künstlerische Leiterin des Vereins Bunte Bühne.ch in Herzogenbuchsee ist per Zufall auf diese gestossen und dachte sich: «Das sollten wir in Buchsi auch ausprobieren.»

Gesagt, getan. Die Bunte Bühne organisiert nun das erste Erzählcafé im Dorf. Am Samstag, 4. September, geht es mit der ersten von insgesamt zehn Veranstaltungen in der Bibliothek los. Die Teilnehmenden, die sich jeweils bis am Vortag für die einzelnen Termine anmelden können, treffen sich neunmal am Samstagvormittag und einmal anlässlich der Schweizer Erzählnacht am Freitagabend.