«Präventiv eingreifen ist immer besser, als am Morgen um 2 Uhr dort zu stehen und zu sagen: Jetzt können wir nichts mehr machen», sagte Stadtpräsident Alec von Graffenried über den fehlenden Polizeieinsatz an der illegalen Party vor der Reitschule.

Zur illegalen Party auf der Schützenmatte und der Kritik von Stadtpräsident Alec von

Graffenried an der Reaktion der Polizei

Erschreckende Hetze gegen die Polizei

Ausgerechnet die Laissez-faire-Politiker aus Bern haben sich dafür, die Polizei zu kritisieren. Wer untergräbt denn ständig die Rechtsdurchsetzung in der Stadt? Es ist erschreckend, wie immer wieder gegen die Polizei gehetzt wird. Es scheint Schule zu machen, dass man die Polizei bedrohen und beschimpfen darf. Unsere Bundesstadt verkommt immer mehr zu einer unsicheren, schmutzigen und himmeltraurigen Kloake, so dass ich mich schäme, meinen Gästen die Stadt zu zeigen.

Elisabeth Käser, Zollikofen

So sieht Rücksichtsnahme bei Jugendlichen aus

So sieht also bei den Jugendlichen Eigenverantwortung und Rücksichtnahme aus. Hauptsache Party machen. Wie gewohnt hat niemand etwas dagegen unternommen.

Paula Kauer, Worblaufen

Stadtregierung züchtet solche Leichtsinnigkeit

Das Verhalten dieses Nachtschattengewächs verwundert mich nicht. Wird doch eine solche Leichtsinnigkeit von der chaotischen Stadtregierung geradezu hingezüchtet. Die Vorwürfe von Stadtpräsident Alec von Graffenried an die Polizei sind nicht gerechtfertigt. An diesem Samstagnachmittag mussten zwei Demonstrationen in Schach gehalten werden, da kommt der Personalbestand sicher an seine Grenzen.

Hans Sägesser, Aarwangen

Polizei wollte Eskalationen verhindern

Man stelle sich vor, die Polizei hätte schneller reagiert. Dann wäre es sicher zu einer Eskalation gekommen. Genau dies wollte die Polizei ja verhindern. Und am nächsten Tag hätte die Berner Stadtregierung negativ über den Einsatz berichtet,

mit der Begründung, das sei unverhältnismässig gewesen.

Robert Blatter, Zimmerwald

Im Nachhinein immer klüger

In den Jahren 1957/58 habe ich die Polizeischule der Kantonspolizei Bern absolviert. Der damalige Ausbildungschef sagte uns: «Was immer ihr auch machen werdet, in den Augen der Kritiker ist es falsch!» Daran hat sich offensichtlich in den vergangenen sechs Jahrzehnten nichts geändert. Übrigens, dass man im Nachhinein immer klüger ist, dürfte auch hier immer noch gelten.

Fritz von Wartburg, Bern

Opportunismus vom Stadtpräsidenten

Der Opportunismus von Stadtpräsident Alec von Graffenried kann nicht unbeantwortet hingenommen werden. Wenn die Kantonspolizei schnell reagiert, wird ihr Einsatz stets als unverhältnismässig taxiert. Greift sie angeblich zu spät ein, fällt man ihr in den Rücken. Das ist wenig konstruktiv.

Anita Portner, Liebefeld