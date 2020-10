Umbauten im Turbachtal – Eine erlebte Verlangsamung Fast der gesamte Turbach scheint in diesen Wochen im Umbau. Es Erlebnisbericht einer deutlich verlangsamten Fahrt durch das Turbachtal. Martin Natterer

Eine deutliche «Entschleunigung» beginnt schon, wenn man Gstaad in Richtung Turbachstrasse verlässt. An «Sperre 3» begegnet man zum ersten Mal einer grösseren Baustelle: Wechselnde Baustellen-Fahrzeuge blockieren hie und da die recht enge Strasse, die an dieser Stelle – kurz nach Verlassen der Ortsgrenze von Gstaad – durch ein dunkles Waldstück am Bach entlangführt. Und wenn man einen Blick hinab in das Bachbett wirft, dann erst erkennt man das enorme Ausmass der hier durchgeführten Arbeiten.