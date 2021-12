Gastrokritik Du Bourg, Biel – Eine Entdeckung – und was für eine! Das Bieler Restaurant Du Bourg ist gleich mit 15 Punkten in den neuen «Gault Millau» aufgenommen worden. Absolut zu Recht, finden die «Eingekehrt»-Testesserinnen. Claudia Salzmann

Eine Hommage an den Kürbis: Eingelegt, als Creme, grilliert und die Kerne geraffelt. Foto: Claudia Salzmann

Kein Weg ist für die Einkehrer zu weit, um ein tolles Restaurant zu besuchen. Seit Monaten läuft ihnen das Wasser im Mund zusammen, wenn sie dem Restaurant Du Bourg auf Instagram zuschauen. Auch den Restaurantkritikern des «Gault Millau» (GM) ist das Lokal aufgefallen: Der neue Gastroführer, der am Montag publiziert wurde, bewertet Christian Aeby sogar als «Entdeckung des Jahres in der Deutschschweiz», enthusiastisch und ehrgeizig seien er und die Gastgeberin Fiona Liengme.

Höchste Zeit also, den Weg nach Biel anzutreten, in die Stadt, in die man zieht, sich verliebt und die man nie wieder verlässt. So passierte es der Begleiterin, die heute ins Lokal in der pittoresken Altstadt mitkommt. Verliebt haben sich auch Aeby und Liengme; nicht in Biel, sondern schon in Freiburg, wie sie dieser Zeitung an der GM-Preisverleihung in Vals sagten.