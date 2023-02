ÖV rund um den Thunersee – Eine einzige Gästekarte für den Kanton Bern? Am STI-Apéro wurden die Wechselwirkungen von Tourismus und öffentlichem Verkehr thematisiert. Warum nicht eine kantonale Gästekarte einführen? Ist dies eine Utopie? Margrit Kunz

Die Panorama-Card Thunersee ist bei Gästen sehr beliebt. Foto: Patric Spahni

Die meisten Leute wissen, was eine Gästekarte ist. Sie bekommen diese bei der Ankunft in ihrem Ferienort, sei es vom Hotel oder vom Vermieter einer Ferienwohnung. Die Gästekarte erlaubt es, in einer bestimmten Region den öffentlichen Verkehr gratis oder verbilligt zu nutzen, was die meisten Gäste sehr schätzen. Eine Gästekarte kann auch andere Angebote der Tourismusregion verbilligen, wie zum Beispiel den Eintritt in ein Hallenbad.