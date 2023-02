Bauprojekt in Oberdiessbach – Eine Einsprache zu den Plänen auf dem Vogt-Areal Auf dem südlichen Teil des Areals der Feuerlöschtechnik-Firma Vogt AG soll eine Wohnüberbauung entstehen. Gegen das Baugesuch hat sich eine Privatperson gewehrt. Janine Zürcher

Das Areal der Vogt AG in Oberdiessbach. Foto: PD

Auf dem Vogt-Areal in Oberdiessbach werden in absehbarer Zukunft in sechs Gebäuden 70 Wohnungen entstehen (wir berichteten). Die Feuerlöschtechnik-Herstellerin Vogt AG konzentriert ihre Produktion auf den nördlichen Teil des Firmengeländes. Die Gemeindeversammlung hat im Sommer 2021 die entsprechende Zonenplanänderung genehmigt. Bis Ende Januar lag nun die Baupublikation beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland auf.