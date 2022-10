Bieler Rapper im Porträt – Eine Dystopie als Erlösung Natan Veraguth alias Buds legt ein Solodebüt von erstaunlicher Sprach- und Stilvielfalt vor. Er lotet dafür die Höhen und die Tiefen seines Gemütsspektrums aus. Adrian Schräder

«Zu meiner Persönlichkeit gehört mehr als nur Hip-Hop»: Natan Veraguth alias Buds. Foto: Silas Zindel

Für gewisse Menschen ist der freie Fall ein Traumzustand. Immer wieder suchen sie das ultimative Kribbeln in der Magengegend und stürzen sich freiwillig von Bergen und aus Flugzeugen. Für manche hingegen ist es die letzte Zuflucht. Im Video zum Titelstück seines Albums «Dystopia» stürzt sich Rapper Buds vom Dach eines Hochhauses in die Tiefe.



Die Welt, die uns der 32-jährige Bieler Natan Veraguth in Bildern und Worten schildert, könnte düsterer nicht sein. Während der Beat ein stetiges Stop-and-go vollzieht und eine unterkühlte Postmoderne entstehen lässt, zieht der mittels Autotune verfremdete Singsang-Rap Schlieren auf dem nassen Asphalt. Chaos herrscht – und selbst die Kamera dreht sich immer wieder mal um sich selbst, wenn sie in die Strassenschluchten abtaucht, sich an Decken entlang hangelt und schliesslich den Protagonisten auf seinem Sturz ins Nichts begleitet.