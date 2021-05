Junger Mann vor Thuner Richterin – Eine «Dummheit» kostet ihn die Militärkarriere Ein junger Mann verkehrte in falschen Kreisen und liess sich zu einem Drogendeal hinreissen. Das hat nun weitreichende Konsequenzen für ihn. Roger Probst

Der Mann kaufte 41 Gramm reines Kokain. Foto: Keystone

«Ich lasse künftig meine Finger von diesem Zeug.» Der Mann (24), der sich am Mittwoch vor dem Regionalgericht Oberland zu verantworten hatte, gab sich reuig. «Ich habe einen Scheiss gemacht und übernehme dafür auch die Verantwortung.» Er habe schlicht in falschen Kreisen verkehrt. Und daraus seine Lehren gezogen. «Ich meide diese Leute heute.»

Ihm wurde ein Drogengeschäft zum Verhängnis. Gemeinsam mit zwei Bekannten erstand er im Dezember 2017 in der Region Thun 100 Gramm Kokaingemisch für den Eigenkonsum. Er finanzierte dabei den Deal. In der Anklageschrift wurde ihm folglich der unerlaubte Handel mit Betäubungsmitteln – konkret mit 41 Gramm reinem Kokain – zur Last gelegt.