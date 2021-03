Kindergärten in Langenthal – Eine dezentrale Lösung ist noch nicht vom Tisch Aus neun kleineren Kindergartenstandorten sollen drei grosse werden. Das Parlament hat den Weg schon geebnet. Nun plädieren drei Ratsmitglieder dafür, dass auch eine Alternative weiterverfolgt wird. Kathrin Holzer

Für Pascal Dietrich ist die Zentralisierung der Kindergärten der falsche Weg. Indem auch ein alternatives Konzept erarbeitet wird, soll das Stimmvolk eine «echte» Wahl haben. Foto: Beat Mathys

Die Langenthaler Kindergartenkinder: Sie besuchen heute Kindergärten in allen Teilen der Stadt. Auf neun Standorte sind gegenwärtig 15 Klassen verteilt. Ein dezentrales Modell, dessen Lebensdauer aber bald ablaufen dürfte.

So will es zumindest die Strategie von Volksschulkommission und Gemeinderat. Und so hat es im Grundsatz vergangenen Oktober auch das Langenthaler Parlament für richtig befunden: Mit grossem Mehr hat es Projektierungskredite über insgesamt knapp 1,3 Millionen Franken gutgeheissen für die Planung dreier neuer Mehrfachkindergärten an den bestehenden Schulstandorten Hard, Elzmatte und Kreuzfeld.