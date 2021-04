Leserreaktionen – «Eine Demo ist keine Party» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Krawallnacht in St. Gallen.

St. Galler an Karfreitag: Circa 350 Jugendliche versammeln sich, einige attackieren die Polizei. Foto: Michel Canonica (Keystone)

Zu «Reisst euch am Riemen, liebe Junge»

Als Pflegefachfrau habe ich oft an Demos teilgenommen, friedlich. Ich bin auch dafür, dass die jungen Menschen demonstrieren gegen Corona-Massnahmen, aber nicht so. Zum demonstrieren braucht es keinen Alkohol, keine Gewalt oder Sachbeschädigungen. Es braucht Vorschläge, Anträge an die Regierung. Eine Demo ist keine Party. Und alle die sich nicht an die Maskenpflicht oder die Abstände halten, machen allen anderen Mitbürgern das Leben noch schwerer. Das betrifft nicht nur die Jungen sondern auch junge Eltern, welche an Demos teilnehmen. Ruth Spiess, Bern

Zu «Die Sensetalbahn fährt wieder»

Ich bin Rollstuhlfahrerin mit reichlicher ÖV-Erfahrung und darum erstaunt, dass das Ausweichen auf Ersatzbusse nach Bern mühsam gewesen sei soll. Denn im alten Bahnhof Laupen konnten Personen im Rollstuhl keinen Zug nutzen, da die Perrons niedrig und Ein- und Ausstiegshilfen verwehrt wurden. Leider kein Einzelfall, aber immerhin nun eine Diskriminierung weniger. Katharina Kanka, Plaffeien

Zu «Der Bundesrat will selbst mit der EU verhandeln»

Sind Bundesräte mit bekannterweise wenig Verhandlungshintergrund die Richtigen, wenn es um ein Geschäft von historischer Bedeutung geht wie dem vorliegenden EU-Rahmenvertrag? Die Episode zu Zeiten der Bundesräte Jean-Pascal Delamuraz (FDP) und René Felber (SP) lässt aufhorchen. Beide reisten damals mit dem erfahrenen Staatssekretär Franz Blankhart nach Brüssel. Dessen «harte» Verhandlungstaktik aber passte seinen Vorgesetzten nicht. Sie schlossen ihn aus weiteren Gesprächen aus. Dies obschon in Englisch verhandelt wurde und beide der Sprache nicht mächtig waren. Zurück in Bern waren sie kaum in der Lage transparent über Ergebnisse zu berichten. Blankart musste sich via seine Kanäle in Brüssel direkt orientieren. Das Ergebnis war entsprechend. Persönliche Empfindlichkeiten sollten daher in der aktuellen Situation zurück gestellt werden. Werner E. Wiedmer, Biel

Zu «Sie haben mich behandelt wie eine Schwerverbrecherin»

Endlich werden auch die «Kollateralschäden» angemessen thematisiert. Neben den Jungen, denen (zu Recht) langsam die Geduld ausgeht, haben auch sehr viele unserer alten Mitmenschen gelitten. Die «Heimleiterin aus dem Kanton Schwyz» brachte es auf den Punkt: Ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner hatte Angst und befürwortete die Massnahmen, zwei Drittel sahen es anders. Auch das Pflegepersonal wurde durch den Zielkonflikt zwischen Menschlichkeit und der Vorgabe «Schützen um jeden Preis» zusätzlich und über Gebühr belastet. Die wichtigste Lehre aus der Pandemie muss deshalb darin liegen, dass man Risiko und Massnahmen zu dessen Verminderung besser in Einklang bringt. Hierzulande sind die Einschränkungen noch einigermassen moderat, aber wir sollten mutig vorangehen und weniger auf das Ausland schauen. Urs Salvisberg, Langenthal

Zu «Laute Kritik an ‹Fehlbesetzung!› Levrat»

Was ist die SP eigentlich für eine verlogene Partei? Vor jeder Wahl wird dem einfachen Fussvolk eingeredet, dass sich nur die SP für gerechte Krankenkassenprämien, gegen Abzockerei, für Steuergerechtigkeit und so weiter einsetzt. Geht es aber um die Besetzung von höheren Ämtern, wie Direktionen und Präsidien, dann zählt für die SP nur noch der Eigennutz, das Kapital und die Macht. Um dies zu erreichen sind der Partei auch unsaubere Mittel recht wie kein Auswahlverfahren, Vetterliwirtschaft oder absurde Ausreden. Ist ein solches Verhalten noch glaubwürdig und tragbar? Lorenz Haberstich, Niederwangen

