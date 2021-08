Aktion «Usestuehle» in Spiez – Eine bunte Reihe von Sitz- und Fahrgelegenheiten «Lokal ichoufe – mit Härz fürs Gwärb»: Unter diesem Motto machten 42 Spiezer Gewerbebetriebe am «Usestuehle» mit. Anne-Marie Günter

Insgesamt machten beim «Usestuehle» am Wochenende in Spiez 42 Gewerbetriebe mit. Darunter waren auch 22 Anbieter und Vertreter der Elektromobilität. Sie zeigten am Bahnhof allerlei Innovatives.

Einsatz für die Elektromobilität (v.l.): Heinz Stegmann, Patrik Küenzi, Daniel Besmer, Marco Tschanz und Monika Koch als Vertreter des 1993 gegründeten Elektromobilclubs der Schweiz. Monika besitzt einen leuchtend grünen elektrifizierten «Döschwo», ein Hingucker an der Ausstellung. Foto: Anne-Marie Günter