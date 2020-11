Budgetabstimmung Fraubrunnen – Eine Bürgergruppe sieht bei den Finanzen schwarz Auf die Gemeinde Fraubrunnen kommen finanziell schwierige Zeiten zu. Eine kleine Gruppe Bürger ist besorgt und empfiehlt das Budget 2021 abzulehnen. Hans Ulrich Schaad

In Fraubrunnen stehen grosse Investitionen an, die finanzielle Situation ist angespannt. Foto: Christian Pfander

Ja oder Nein. Die Stimmberechtigten von Fraubrunnen haben bei der Urnenabstimmung zum Budget 2021 nur zwei Möglichkeiten. Sie können keine Fragen stellen oder über einzelne Budgetpositionen diskutieren wie üblicherweise an einer Gemeindeversammlung. Genau das hätte aber eine kleine, parteipolitisch unabhängige Gruppe gerne gemacht, weil für sie verschiedene Punkte offen sind. Deshalb gibt es für sie nur eine Variante für die Abstimmung: ein Nein zum Budget.

Die Gruppe hatte sich bereits an der Gemeindeversammlung im letzten August zu Wort gemeldet, Projekte hinterfragt und Fragen zur finanziellen Zukunft der Gemeinde gestellt. Diese sieht in der Tat nicht so rosig aus. Das Budget 2021 – mit einer unveränderten Steueranlage von bereits 1,75 Einheiten – und auch der Finanzplan für die folgenden Jahre sehen stets ein Defizit vor. Und der grösste Investitionsbrocken der Gemeinde ist erst in kleinen Teilen enthalten: die Umsetzung der Schulraumplanung, die über 20 Millionen Franken kosten wird.

Schulden steigen, Steuererhöhung steht im Raum

In der Botschaft schreibt der Gemeinderat, dass die finanzielle Situation mit Blick auf die Entwicklung «sehr angespannt» sei. Der Spielraum werde enger, und weitere Einsparungen seien unumgänglich. In den letzten Jahren profitierte die Gemeinde noch von Sondereffekten wie den Verkäufen des Kabelnetzes oder eines Lehrerhauses.

Trotzdem erachtet der Gemeinderat die Situation als «tragbar», weil die Defizite in den nächsten Jahren über den Bilanzüberschuss gedeckt werden können. Wobei die Formulierung in der Botschaft missverständlich ist. Man könnte es so lesen, dass der Verlust pro Jahr zwei bis drei Steuerzehntel betrage (ein Anlagezehntel entspricht gut 700’000 Franken). Es ist aber die Summe der Defizite bis 2025. Der Gemeinderat warnt, dass die Schulraumplanung die Gemeinde «massiv belasten» werde. Die Schulden würden steigen, der Steuerfuss müsse erhöht werden.

Weg aus der Einbahnstrasse

«Wir sehen im Budget keine Anzeichen für eine Verzichtsplanung», sagt Paul Messerli, Sprecher der Gruppe. Es gelte nun, das Eigenkapital im Hinblick auf die grossen Investitionen zu schonen, statt eine Defizitpolitik zu betreiben. Die finanzielle Entwicklung werde wie eine Strasse beschrieben, bei der die Richtung alternativlos gegeben sei, so Messerli. Die Gruppe kritisiert weiter, dass bei der Schulraumplanung sowohl beim Zeitplan als auch bei den Kosten vieles immer noch unverbindlich ist.

Der Gemeinderat skizziere ein düsteres Bild, steht in einer E-Mail der Gruppe. Das Budget leite «keinen dezidierten Prozess ein, diesen Herausforderungen zu begegnen». Mit einem Nein zum Budget werde der Gemeinderat aufgefordert, aus diesem Zwang auszubrechen, Korrekturen anzubringen und eine Strategie vorzulegen.

Ortsparteien unterstützen Gemeinderat

Die Ortsparteien SVP, BDP, EVP und Forum stellen sich geschlossen hinter den Gemeinderat und das Budget, wie sie in einer gemeinsamen Stellungnahme als Antwort auf den Aufruf der Gruppe festhalten. Sie warnen vor den Auswirkungen eines Nein, weil die Gemeinde bis zu einem gültigen Budget nur noch gebundene Ausgaben tätigen könnte.

Die Parteien seien sich bewusst, dass die anstehenden Projekte die Finanzen stark belasten werden. Aber die Gemeinde müsse sich auch weiterentwickeln können. Eine Veränderung bei den Schulen dränge sich immer mehr auf. Das Projekt sei sehr umfangreich und benötige auch zeitlich viele Ressourcen.