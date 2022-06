Die Gastrolokale der Hofwebers – Eine Brauerei-Dynastie beherrscht sieben Berner Beizen Das Restaurant Schloss Reichenbach in Zollikofen ist nach einem Umbau wieder offen. Es ist eines der sieben Lokale des Familienunternehmens J. Hofweber & Cie. Claudia Salzmann Raphael Moser (Fotos)

Im Restaurant Schloss Reichenbach begrüssen neu Grit Schlutter und Yves Timonin mit ihrem Labrador. Foto: Raphael Moser

Der Küchenchef belegt im Akkord Schinken-Käse-Sandwichs. Ein zweiter Koch schneidet so rassig ein Brot in Scheiben, dass die Brosmen im Takt davonfliegen. Zwar zeigt der Bildschirm in der Küche noch keine Bestellung an, doch alle wissen, was vor der Tür steht: eitel Sonnenschein, 26 Grad, Wochenende.