Bauarbeiten bis 2024 – Eine Brasserie fürs Berner Kaiserhaus Wenn die Sanierung der insgesamt sechs Gebäude in der Berner Altstadt abgeschlossen ist, soll dort eine Gruppe namhafter Gastronomen wirtschaften.

«Wo Bern sich morgen trifft»: Der Slogan zur Sanierung des Kaiserhauses soll auch auf die Gastronomie zutreffen. Foto: Archiv/Adrian Moser

Ende 2017 hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) mit der Sanierung des sogenannten Kaiserhauses begonnen, zu dem insgesamt sechs Liegenschaften von der Marktgasse 37-41 bis zur Amtshausgasse 22-26 gehören. Im Gebäudekomplex sollen «eine inspirierende Gastronomie, ausgesuchte Geschäfte und Manufakturen sowie ein Besuchszentrum der SNB ein besonderes Stadterlebnis bieten».

Am Dienstag hat die Zentralbank nun die künftigen Mieter für den Gastronomiebereich bekannt gegeben, eine Gruppe von «innovativen Schweizer Gastronomen», bestehend aus Valentin Diem (Bauernschänke, Neue Taverne, Wood Food, Gül, Soi Thai etc.), Patrick Schindler (Soi Thai, Mr. Jones, Menu 1-6 etc.) und Severin Aegerter (Cultivino).

Sommelier Patric Schindler (links) und Gastrounternehmer Valentin Diem spannen nicht zum ersten Mal zusammen: Auch bei der Neuen Taverne in Zürich machten sie gemeinsame Sache. Foto: Archiv/Sabina Bobst

Die Betreibergruppe plane, so schreibt die SNB in ihrer Mitteilung weiter, ein Gesamtkonzept aus Brasserie, Café-Bar und Take-out. Das Herzstück soll eine grossräumige und ganztägig geöffnete Brasserie bilden, die in den historischen Räumen je nach Tageszeit ein vielseitiges Angebot biete. Angrenzend an den neu gestalteten und offenen Innenhof entstehe eine «Café-Bar mit Treffpunkt-Charakter».

Die Sanierungs- und Umbauarbeiten des Kaiserhauses dauern voraussichtlich noch bis ins Jahr 2024. Bis dahin sollen weitere Informationen zum Konzept und Angebot der Gastronomie bekannt gegeben werden.

Im Hintergrund wird gebaut: Verschlossene Schaufenster in der Marktgasse. Foto: Archiv/Adrian Moser

