«Perlenkonzerte» in Langenthal – Eine Blume zwischen zwei Autobahnstreifen Die Schulleitung der Musikschule Oberaargau hat beschlossen, trotz zweiter Corona-Welle Aufführungen zu halten – wenn auch nur vor 15 Personen. Pauline Jacobi

Vom 4. bis 24. November findet in der Kirche Geissberg täglich ein 30-minütiges Konzert statt. Fotos: Marcel Bieri

Mit den stark steigenden Fallzahlen ereilten die Schweiz diesen Herbst wieder strengere Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus. Das Resultat: Unter anderem eine erneute Absagewelle im Kulturbereich. Diesmal jedoch wollen sich Musiker und Musikerinnen diesem Umstand nicht tatenlos beugen. Nachdem diverse Schülerkonzerte abgesagt werden mussten, hatte die Schulleitung der Oberaargauischen Musikschule Langenthal die Idee, ein Corona-konformes Zeichen zu setzen.

Musikalisches Antidepressivum

«Die Stimmung war im Keller», erinnert sich Rainer Walker, Leiter der Musikschule. «Wir fragten uns: Wozu noch üben, wenn wir eh nicht auftreten dürfen?» Um einer zweiten Baisse im kulturellen Leben der Region vorzubeugen, fassten Walker und sein Team einen Entschluss: Es sollten Konzerte stattfinden, wenn auch in einer angepassten Form. Sofort begannen sie mit der Organisation der «Perlenkonzerte»: Vom 4. bis 24. November findet in Absprache mit der Kirchgemeinde Langenthal in der Kirche Geissberg täglich ein Konzert à 30 Minuten statt.