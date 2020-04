Natur- und Vogelschutz – Eine Bleibe für Meister Adebar In den letzten Jahren hielten sich immer wieder Störche in Hindelbank auf. Jetzt wollen Umweltschützer versuchen, die Vögel anzusiedeln. Cornelia Leuenberger

Zimmer mit Aussicht: Bei klarem Wetter sehen die Störche von ihrem 14 Meter hohen Turm über Hindelbank hinweg zum Jura. Foto: Christian Pfander

Ein Gittermast aus Eisen, darauf eine runde Holzplattform – was am Waldheimweg am Dorfrand von Hindelbank steht, ist leicht zu erkennen: Es ist eine Nisthilfe für Störche. Aufgestellt haben das neue Heim die Mitglieder der Umweltgruppe Hindelbank. Aus gutem Grund, wie deren Sprecher Martin Bachmann sagt: «In den letzten Jahren haben wir regelmässig zwei, drei Störche beobachtet.» Die Vögel hätten ab Ende April im Moos zwischen Hindelbank und Mötschwil nach Futter gesucht und auch in der Region übernachtet. «Sie wählten Schlafplätze auf Bauernhäusern oder auf dem Kamin der alten Hefefabrik», so Bachmann.