Verkehr in der Ferienzeit – Eine Blechlawine überrollt das Berner Oberland «Machen Sie Ferien in der Schweiz», lautet die bundesrätliche Empfehlung, propagiert im Frühling, mitten im Lockdown. Nun ist Schulferienzeit – und das Berner Oberland erlebt einen Ansturm von Schweizer Touristen. Christoph Buchs

Vergangenen Sonntag um die Mittagszeit staute sich der Verkehr auf der A8 bei Leissigen. Foto: PD

Dass Schweizer gerne mit dem Auto reisen, ist nichts Neues. Dass sie Reise- und Ausflugsziele im heimischen Land aufsuchen, hingegen schon – zumindest in diesem Ausmass. Verkehrsstaus sind die Folge. Wer derzeit über die A8 ins östliche Oberland reist, muss sich in Geduld üben. Insbesondere an Wochenenden mit Top-Wetter, so wie zuletzt.