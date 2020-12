Alain Berset und die Romandie – Eine Beziehung im Lockdown Der Gesundheitsminister ist der Liebling der Westschweizer. Doch diese Woche verletzte der Freiburger die Romands in ihrem Stolz. Philippe Reichen aus Lausanne

Für viele Westschweizer ist Alain Berset der perfekte Magistrat: Charismatisch, eloquent und weltgewandt. Foto: Anna Tia Buss

Alain Berset und die Romandie, das war bis anhin eine Liebesbeziehung. Der 48-jährige Freiburger galt vielen Westschweizern als perfekter Magistrat: jung, zukunftsorientiert, charismatisch, eloquent, weltgewandt. Er war «le premier de la classe», der Klassenbeste. Wurde der Waadtländer Guy Parmelin als simpler Westschweizer Abgesandter in Bundesbern gesehen, erkannte man bei Alain Berset eine staatsmännische Aura, wie man sie ansonsten in den höchsten Sphären der französischen Politik findet.

Von diesem Alain Berset sind Westschweizer nun reihum enttäuscht. Schlimmer noch: Sie fühlen sich von ihm gedemütigt und hintergangen. Zum Bruch kam es am Dienstagabend. Berset kündigte an, der Bund wolle die Corona-Massnahmen landesweit verschärfen. Die Westschweiz war nach einem wochenlangen Mini-Lockdown gerade daran, Restaurants, Theater und Kinos wieder zu öffnen.

Ein Blitzentscheid aus Bern

Wie alle Kantonsregierungen erfuhr auch der Genfer Staatsrat Mauro Poggia (Mouvement Citoyens Genevois) aus den Medien von Bersets Plänen. Als Vorsichtsmassnahme hatte Poggia erst am Montag angekündigt, die Restaurants dürften am Donnerstag wieder öffnen und Gäste bis in die Nacht hinein bewirten. Das Volk reagierte begeistert. Unternehmer atmeten auf. Nun befürchtete Poggia, dass Berset das Adventsfest mit einem in Bundesbern getroffenen Blitzentscheid ruiniert. Schlimmer noch: Aus Westschweizer Sicht paktierte Berset mit den Deutschschweizer Kantonen, die ihre exponentiell steigenden Fallzahlen anders als die Romandie mit einer gewissen Nonchalance beobachteten. Der Verbündete erschien plötzlich als Verräter.

«Als wir Herrn Berset darum baten, schweizweit dieselben Schutzmassnahmen einzuführen, sagte er uns, wir sollten uns selbst darum kümmern.» Mauro Poggia (MCG), der Genfer Staatsrat am Dienstag in der Westschweizer «Tagesschau»

Minuten nach Bersets Auftritt in Bern sagte Mauro Poggia in der Westschweizer «Tagesschau»: «Nur weil in den Deutschschweizer Kantonen dieselben Probleme auftauchen, will der Bundesrat nun durchgreifen. Wir sind verärgert. Als wir Herrn Berset darum baten, schweizweit dieselben Schutzmassnahmen einzuführen, sagte er uns, wir sollten uns selbst darum kümmern.» Der Genfer wusste, dass man ihm aus allen Teilen der Romandie applaudierte und er zeitgleich ein Pfeifkonzert gegen Alain Berset auslöste, das dieser in Bern nicht überhören konnte.

Am Mittwochmorgen um 7.33 Uhr sass Berset im Studio von Radio RTS. Normalerweise flattieren Westschweizer Journalisten dem Freiburger Bundesrat. Nicht in diesem Moment. Der Journalist ging auf Konfrontation und fragte: «Am 13. März haben sie gesagt, wir haben die richtigen Entscheide zum richtigen Zeitpunkt getroffen. Ist es neun Monate später nicht der falsche Entscheid zum falschen Zeitpunkt?»

«In der Westschweiz hatten wir Weltrekorde. Man muss sich gut daran erinnern, was wir hier erlebt haben.» Alain Berset, der SP-Bundesrat am Mittwoch im Westschweizer Radio

Alain Berset musste in diesem Moment das tun, was einem Politiker zutiefst widerstrebt: Er musste Menschen in ihrem Stolz verletzen. «In der Westschweiz haben wir Weltrekorde gehabt. Man muss sich gut daran erinnern, was wir hier erlebt haben», sagte Berset. Und er betonte, die Infektionszahlen in den Westschweizer Kantonen hätten sich zwar verbessert, aber nicht genug, sondern stagnierten auf einem problematisch hohen Niveau. Wer Berset genau zuhörte, verstand: Auch zum Schutz der Romandie hatte er im März die ganze Schweiz in einen Lockdown geschickt.

«Die Westschweizer Regierungen können es nicht akzeptieren, dass den Kantonen derart restriktive Bestimmungen auferlegt werden.» Sechs Westschweizer Regierungen schicken am Mittwoch eine Protestnote an den Bundesrat

Doch die Westschweizer Staatsräte sind heute an einem anderen Punkt. Sie gingen bislang davon aus, sie hätten sich in der Pandemie nach einem miserablen ersten Semester zumindest im zweiten Halbjahr als gute Schüler gezeigt. Der Klassenbeste, Alain Berset, gab ihnen andere Noten. Das irritierte selbst die Waadtländer Regierung, in der drei SP-Frauen das Sagen haben. Der von der Linken dominierte Waadtländer Staatsrat rief die anderen Westschweizer Regierungen auf, dem Bundesrat eine Protestnote zu schicken. Darin stand: «Die Westschweizer Regierungen können es nicht akzeptieren, dass den Kantonen derart restriktive Bestimmungen auferlegt werden. Mitten in der Corona-Krise ist die Beziehung zwischen Berset und der Romandie in einen Lockdown geraten.»

«Das Virus ist hyperansteckend geworden. Wir müssen Weihnachten im sehr kleinen Familienkreis verbringen.» Didier Pittet, der Infektiologe am Donnerstag im Westschweizer Radio

Wer kann in der Beziehungskrise vermitteln? Die Wissenschaft versucht es. Und die stärkt eher Alain Berset den Rücken. Der Infektiologe Didier Pittet sagte am Donnerstag: «Das Virus ist hyperansteckend geworden.» Weihnachten müsse man nun im sehr kleinen Familienkreis feiern, um zu vermeiden, was wir erlebt haben und was wir heute erleben.» Vielleicht wird am Ende auch das Geld die Beziehung retten. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (SP) stellte inzwischen in Aussicht, dass der Bund jene Kantone, die ihre Verantwortung wahrnahmen und in einen Teil-Lockdown gingen, rückwirkend entschädigt.