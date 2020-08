Hochwasserschutz Trubschachen – Eine Betonsperre? Oder besser ein Netz? Welche baulichen Massnahmen sollen realisiert werden, um Trubschachen vor Hochwasserschäden zu bewahren? Jetzt werden Varianten diskutiert. Das Volk kann mitreden. Stefan Kammermann

Bei starken Gewittern kann das Gräbli zur Gefahrenquelle werden. Foto: PD/Geotest

«Es ist wichtig, dass wir dort etwas machen», sagt Hans Zürcher, Präsident der Schwellenkorporation Trubschachen. Damit spricht er gleich zwei Wasserbauprojekte für den Hochwasserschutz an, welche derzeit in Planung sind. Gemeint ist der Hochwasserschutz am vorderen Weggräbli und am unteren Wegmattegräbli, oberhalb des Quartiers an der Trubstrasse.