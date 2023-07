Die Verkehrssituation in Thun ist bekanntlich eine mittlere Katastrophe. Staus rund um den Gordischen Knoten Maulbeerkreisel und am rechten Thunerseeufer sind an der Tagesordnung, den Verkehrsteilnehmenden wird viel Geduld abverlangt. Derzeit wird mit Verkehrsdiensten versucht, das Chaos in Spitzenzeiten in einigermassen geordnete Bahnen zu lenken. Oft mit bescheidenem Erfolg.