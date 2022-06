Eva Biringer erzählt in ihrem Sachbuch von ihrer eigenen Alkoholsucht und wie sie das Trinken aufgegeben hat.

Eva Biringer, wer ist diese gut ausgebildete Frau ab dreissig, die zwischen Pilateskurs, Fünfzigstundenwoche und veganem Essen ein solides Alkoholproblem hat?

Eine Frau, der vermutlich jeder schon mal begegnet ist. Eine Freundin, Kollegin, Mutter, Nachbarin, allesamt Frauen, die ihr Leben scheinbar im Griff haben. Während der allgemeine Alkoholkonsum seit Jahren zurückgeht, steigt jener der gut situierten Frauen. Es fängt damit an, dass Frauen in der Kindheit zu Perfektionistinnen erzogen werden. Sie müssen immer 200 Prozent geben, sonst sind sie vermeintlich nichts wert. Und das machen sie auch und stehen drum heute dort, wo sie stehen. Sie sind leistungsstark und ehrgeizig, brauchen aber auch ein Ventil. Man kann nicht nur funktionieren, und Alkohol ist eine dankbare Art, sich mal was zu gönnen und sich zu belohnen, loszulassen.