Streit um Massentourismus – Eine Bergregion ringt um ihre Zukunft Nach zwei Jahren Baisse nimmt der Tourismus im Lauterbrunnental wieder Fahrt auf. Nicht alle wünschen sich aber die alten Zeiten zurück. Quentin Schlapbach

#mürren #jungfrauregion #switzerland: Touristinnen und Touristen nehmen einen der vielen Instagram-Hotspots im Berner Oberland in Beschlag. Foto: Adrian Moser

Regen setzt ein, als Peter Vollmer die Baustelle passiert, wo an der Zukunft des Bergdorfs Mürren gebaggert wird. 100 Millionen Franken wollen die Schilthornbahnen hier entlang der Achse Stechelberg-Mürren-Schilthorn bis 2025 verbauen. Die neue Seilbahn soll die Reisezeit vom Talboden auf den Gipfel auf 22 Minuten verkürzen. Pro Stunde können so 800 Personen auf das Schilthorn gelangen. Das sind doppelt so viele wie heute.