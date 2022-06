Gurten-Theater zeigt «Flöört.ch» – Eine Balzkomödie voller Klischees Flirten ist schwierig. Im Freilichttheater auf dem Gurten wird diese Kunst geübt, bis der «Flirtcoach» verzweifelt. Weniger konsequent ist der Umgang mit Stereotypen. Céline Graf

Es wird viel aneinander vorbeigeküsst: Zwei Teilnehmende des Flirtkurses. Foto: Hannes Zaugg-Graf

Und als sie sich auf die Tanzfläche begeben, trägt der Wind, der auf dem Gurten am Premierenabend meistens entschlossen rauscht, zum ersten Mal so was wie echte Funken von der Bühne hinauf zu den Zuschauerrängen.