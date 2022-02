In St. Moritz und Gstaad – Eine Ausstellung quer durch die Alpen In St. Moritz und Gstaad findet die erste alpenquerende Ausstellung statt. Sie hat das Alphorn und das akustische Echo der Alpen zum Thema.

Ein Bild aus einer vergangenen Ausstellung von «Elevation 1049»: «Mirage Gstaad» – wie ein nie enden wollendes Kaleidoskop aus Licht und Reflexionen. Foto: Kerem S. Maurer

Die Ausstellung «Elevation» experimentiert mit einem neuen, in einem kleineren Massstab ausgeführten Zwei-Städte- und Zwei-Künstler-Modell. Die diesjährige Iteration «Echoes» verbindet mit Gstaad und St. Moritz zwei der bekanntesten Alpenlandschaften miteinander: das Engadin und das Saanenland.

«Echoes», die an den Wochenenden vom 18. bis zum 20. (in St. Moritz) und vom 25. bis zum 27. Februar (in Gstaad) startet respektive gestartet ist, «wird die erste ortsspezifische Ausstellung sein, die alpenquerend spricht», künden die Veranstalter an. In thematischer Hinsicht stützt sich diese Ausstellung auf die Tradition des Alphorns und des akustischen Echos der Berge.

Die beiden eingeladenen Künstlerinnen Nancy Baker Cahill und Alicja Kwade haben jeweils zwei Werke geschaffen – eines in Gstaad und ein anderes in St. Moritz. Im Stile von Call-and-Response bezieht sich jedes dieser Werke sowohl auf den Ort, an dem es sich befindet, als auch auf den Ort, an dem es sich nicht befindet. Die alpenquerende Kommunikation von «Elevation 1049/1822» ist deshalb sowohl als Verbindung von Gemeinschaften als auch als Erforschung der unterschiedlichen Ökologien konzipiert, «die sich im Kontext mit ihrer jeweiligen Geschichte und ihren Bodenerhebungen herausgebildet haben», steht in der Mitteilung der Veranstalter weiter.

