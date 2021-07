A1 bei Kirchberg – Eine Ausfahrt wird gesperrt Von Montag auf Dienstag kann man von Zürich her die Autobahn nicht verlassen. Und auch auf der Umfahrung ist mit Sperrungen zu rechnen.

Stück um Stück bekommt die A1 bei Kirchberg einen neuen Belag. Foto: PD

Es ist sattsam bekannt: Die A1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten wird erneuert. Kommende Woche wird vor dem Portal der Überdeckung Rüdtligen-Alchenflüh auf der Fahrbahn Richtung Bern der neue Belag eingebaut.

«Die Fahrspur der Ausfahrt Kirchberg aus Richtung Zürich führt mitten durch den Arbeitsbereich», heisst es in einer Mitteilung des Verkehrsdepartementes. Damit der Belag ersetzt werden kann, muss die Ausfahrt gesperrt werden. Und zwar von Montag, 26., auf Dienstag, 27. Juli, von 20 Uhr bis 4.30 Uhr.

In Kriegstetten raus

Wer von der A1 aus Richtung Zürich in die Region Kirchberg fahren will, muss die Autobahn in dieser Zeit also bereits in Kriegstetten verlassen. Sollte es stark regnen, müssen die Arbeiten verschoben werden. Die neuen Daten würden in diesem Fall auf der Homepage www.a1-kirchberg-kriegstetten.ch kommuniziert.