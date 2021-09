Was geht? – Ausgehtipps – Eine Augensammlung zum Zmittag Ob im Gruselkabinett, im atomaren Endlager, im Ochsen Münsingen oder im Sternen Bümpliz: Das Wochenende hats in sich. Michael Feller

Der Mann fürs Eingemachte: Stefan Hertwig. Foto: PD

Haben Sie schon einmal eine Augensammlung gesehen? Wenn nicht, könnten Sie eine der Führungen im Naturhistorischen Museum in Bern durch die Ausstellung «Wunderkammer» in Betracht ziehen. Sie gewährt Einblicke in die wissenschaftliche Sammlung, die normalerweise abseits der Publikumsströme aufbewahrt wird. 19’000 in Flüssigkeit konservierte Objekte lagern darin, darunter Leguane, Fische und Krokodile, Pinguine und Insekten – und eine Augensammlung. Wer wissen will, wie «eingemachte Tiere» der Erforschung von Klimawandel, Biodiversität und der Bestimmung neuer Arten dienen, kann sich das von Stefan Hertwig, Leiter der Abteilung Wirbeltiere, auf einer Führung erklären lassen.

Frauengeschichte zweier Generationen

Historikerin Elisabeth Joris. Foto: PD

Wo steht die Schweiz 30 Jahre nach dem ersten Frauenstreik? Die Historikerin Elisabeth Joris (geboren 1946) und die Journalistin Nina Kunz (1993) teffen sich im Berner Generationenhaus zur generationenübergreifenden Diskussion. Joris hat als Co-Autorin des Buchs «Frauengeschichte(n)» mit Heidi Witzig 1987 ein Standardwerk der Geschlechtergeschichte verfasst. Nina Kunz ist Autorin beim «Magazin». Bei trockenem Wetter wird im Innenhof des Berner Generationenhauses debattiert, bei schlechtem Wetter in der Kapelle des Generationenhauses.

Atomare Lyrik

Autor Martin Bieri hat «unentdecktes Vorkommen» entdeckt. Foto: Adrian Moser

Die Gedichte handeln von einem Atomendlager in Finnland, von Wolkenmaschinen, verlorenen Weltraumsonden und von einem restaurierten Fluss bei Genf: «Unentdecktes Vorkommen» heisst der neue Gedichtband von Martin Bieri, und diesen stellt er in der Münstergass-Buchhandlung in Bern vor.

Zweimal Dorftheater

Zwei Schauspieler bei der Vorpremiere zu «Burren Lenz». Foto: Raphael Moser

Das Dorftheater Utzenstorf hat sich der Texte der beiden Mundartautoren Ernst Burren und Pedro Lenz angenommen. Aus den Alltagsbeobachtungen der beiden hat Regisseur Charles Benoit das Stück «Burren Lenz» gezimmert, das nun im Kirchgemeindehaus aufgeführt wird. Derweil wird im Ochsen in Münsingen fleischlos aufgetischt: «Gänseschmaus» handelt von einem vegetarischen Weihnachtsbraten. Unter der Regie von Alex Truffer spielen Pia Abplanalp, Annemarie Morgenegg und Therese Wittwer diese Komödie.

Auswechslung im ersten BSO-Konzert

Philippe Bach tritt für Eva Ollikainen ans Dirigierpult. Foto: Adrian Moser

Beim ersten Sinfoniekonzert des Berner Symphonieorchesters gibt es gleich einen Wechsel: Krankheitsbedingt musste die finnische Dirigentin Eva Ollikainen ihren Auftritt absagen. Für sie springt der Berner Philippe Bach in die Bresche. Am Programm ändert sich nichts:

Auf Richard Wagners Vorspiel zu «Tristan und Isolde» folgt das Cellokonzert in a-Moll von Robert Schumann und Symphonie Nr. 3 von Witold Lutosławski.

Operette im Sternen Bümpliz

Simon Burkhalter, künstlerischer Leiter der Berner Sommeroperette. Foto: Beat Mathys

Zwei Produktionen hat die Berner Sommeroperette von Michael Kreis und Simon Burkhalter seit 2016 im Sternensaal Bümpliz erfolgreich aufgeführt. Letztes Jahr musste «Der Zigeunerbaron» abgesagt werden. Er soll im Sommer 2022 gespielt werden. Dieses Jahr gibt es ein Light-Programm: die konzertante Aufführung der «Polnischen Hochzeit». Die Operette in drei Akten von Joseph Beer wurde letztmals 1939 aufgeführt.

Michael Feller ist Ressortleiter Kultur. Er schreibt über Menschen auf und hinter der Bühne – und interessiert sich für Baustellen, nicht nur im übertragenen Sinne. @mikefelloni

Fehler gefunden?Jetzt melden.