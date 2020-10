Podcast «Entscheidung 2020» Der berühmteste Corona-Patient der Welt

Was bedeutet Trumps Corona-Erkrankung für die Wahl? Was ist in den Umfragen anders als 2016? Und wie gross ist die Gefahr von politisch motivierter Gewalt? Die neueste Folge von «Entscheidung 2020», dem Podcast zu den US-Wahlen.