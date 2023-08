Unwetter in Slowenien und Österreich – Eine «Apokalypse biblischen Ausmasses» Hochwasser, Bergrutsche, Dammbrüche: Nach schweren Regenfällen in Slowenien und Österreich werden die Bewohner mehrerer Ortschaften in Sicherheit gebracht, zahlreiche Grenzübergänge sind unpassierbar. Cathrin Kahlweit aus Wien

Zwei Drittel von Slowenien sind von den Unwettern betroffen: Im Bild das Dorf Stahovica (4. August). Foto: Miro Majcen (Keystone)

Schwere und anhaltende Regenfälle in Südösterreich und Slowenien haben in den vergangenen Tagen eine ganze Reihe von Katastrophen ausgelöst. Und als wären Hochwasser, Bergrutsche und Dammbrüche nicht genug, werden für die nächsten Tage heftige Stürme und noch mehr Regen vorhergesagt. Vor allem entlang des Flusses Mur, der im Salzburger Land entspringt und durch die Steiermark und Slowenien in Richtung Kroatien fliesst, mussten Dörfer evakuiert und Dämme befestigt werden.