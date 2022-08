Messezeit in Thun beginnt – Eine andere OHA, ganz neu Nach drei Jahren Pause öffnet am Freitag auf dem Expo-Gelände in Thun die Oberländische Herbstausstellung (OHA). Mit Neuerungen. Stefan Kammermann

Gerhard Engemann, Geschäftsführer OHA, hebt wieder ab zum passenden Motto der Oberländischen Herbstausstellung, die «über den Wolken» lautet. Foto: Patric Spahni

«Haben wir wirklich an alles gedacht?» Nach drei Jahren Pandemie-bedingtem Unterbruch macht sich Gerhard Engemann logischerweise ein paar Gedanken. Dennoch: Der OHA-Geschäftsführer blickt mit viel Vorfreude auf die neuste Ausgabe der Oberländischen Herbstausstellung in Thun. Sie startet am Freitag.