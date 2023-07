Klimakrise in Bern – Eine Altstadt, so heiss wie Madrid Kanton, Gemeinde und Städte rechnen mit einem starken Anstieg der Temperaturen. Neue Karten zeigen, wie sie anders bauen könnten. Jessica King

Besonders schlecht kühlt die Berner Altstadt in der Nacht ab. Hier während des Hitzesommers 2022. Foto: Raphael Moser

Rot sind die Gassen in der Altstadt, rot ist der Bahnhof, rot sind die Hauptstrassen. Egal ob Biel, Thun oder Bern – die neue Klimakarte des Kantons Bern zeigt deutlich, wie heiss die Nächte im Jahr 2060 wohl sein werden. «Ein typischer Sommer in Bern wird dann so sein wie jetzt ein typischer Sommer in Madrid», sagt Samuel Berger, Fachbereichsleiter Landschaft und Umwelt beim Amt für Gemeinden und Raumordnung.

Er geht davon aus, dass die Städte im Kanton Bern durchschnittlich fast 40 Hitzetage im Jahr zählen werden. Tage also, die heisser als 30 Grad werden. Zum Vergleich: Im Jahr 1995 waren es nur deren sieben – ein ganzer Monat weniger Hitze.

Steigende Todesfälle wegen der Hitze

Für diese Zukunft wollen sich Städte und Gemeinden rüsten. Auch baulich. Als Unterstützung hat der Kanton nun zusammen mit der Stadt Bern sogenannte Klimakarten modelliert – Karten, die unter anderem hochdetailliert aufzeigen, wie gross die Hitzebelastung jetzt ist und in 40 Jahren sein könnte. «Man kann uns durchaus vorwerfen, dass wir damit zu spät reagieren», sagt Berger. «Es hat langsam gedrückt.» Andere Kantone wie Zürich oder Luzern haben solche Karten bereits veröffentlicht.

Dabei geht es Berger nicht nur darum, ob die Hitze die Menschen im Alltag mehr plagt als jetzt, sondern um gravierende Gesundheitsprobleme. So starben im Rekordsommer 2022 in der Schweiz zwischen Juni und August 623 Menschen aufgrund der Hitze. Die menschengemachte Klimaerwärmung verursachte dabei mehr als 370 dieser Todesfälle, so eine neue Studie der Uni Bern.

Unter anderem deshalb sind die Klimakarten auf die Temperaturen in der Nacht fokussiert. «Der menschliche Körper kann weniger gut mit der nächtlichen Hitze als mit der Tageshitze umgehen», erklärt Berger.

Um die Karte herzustellen, wurde ein besonders leistungsstarker Computer mit etlichen Daten gefüttert: verschiedene Klimamodelle, wie die Oberfläche der Gebäude beschaffen ist, die Hangneigung, der Winkel zur Sonne. Zwei Wochen habe der Computer am Stück gerechnet, so Berger. Nun sind auf der Karte kleine Parzellen in der Grösse von zehn auf zehn Metern ersichtlich, in der Stadt Bern sogar fünf auf fünf Metern, mit Angaben zu Hitze, Kaltluftströmen oder bioklimatischen Bewertungen.

Das Klimamodell Als Basis für die Berechnungen dient ein Szenario, das vom Weltklimarat erstellt wurde. Das sogenannte Weiter-wie-bisher-Szenario geht davon aus, dass die globale Mitteltemperatur bis Ende des Jahrhunderts um rund 4,8 Grad Celsius höher wäre als im Zeitraum 1985 bis 2005. Warum Kanton und Stadt Bern sich für dieses Extremszenario entschieden haben, erklärt Samuel Berger damit, dass die meisten aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten dieses benutzen. «Global steigen die Emissionen immer noch jährlich», so Berger. «Es wäre natürlich schön, lägen sie falsch. Aber die Welt reagiert leider nur sehr langsam.»

Die grundsätzliche Erkenntnis der Rechnerei ist wenig überraschend: In 40 Jahren wird es heisser als jetzt sein. Überraschend ist aber, wo sich das Klima überall ungünstig verändern wird. Etwa auch in Rüschegg oder Grindelwald – Orte in den Bergregionen, die man eher mit einer frischen Brise als mit Tropennächten verbindet.

Verändern könnte sich auch die Rolle der Seen. Kühlen sie jetzt noch ab – auch in der Nacht – könnten sie künftig eher Hitze abgeben. Dann etwa, wenn das Wasser wärmer wird als die Nachtluft.

Korridore für kalte Luft

Die für Berger wichtigste Botschaft ist aber eine positive. Und zwar sieht er viel Potenzial, wie die Situation verbessert werden könne. Vor allem seien Gebiete bedeutend, in denen kältere Luft entstehe, und Achsen, entlang derer sich diese Luft ausbreite. «Damit müssen wir sorgsam umgehen.»

Konkret beispielsweise in Moutier, wo eine Wohnsiedlung auf einer noch unbebauten Fläche geplant wird – hier wäre es wichtig, dass die Gebäude eine West-Ost-Orientierung haben, damit die kühlere Luft ungehindert zirkulieren kann.

Ein Sommertag in der Berner Altstadt. Foto: Michael Schneeberger

Andere Anstrengungen seien selbstverständlich lobenswert. Im Bericht zu den Karten sind 19 Massnahmen aufgelistet, wie etwa Entsiegelung, Verschattung, Begrünung. «Aber eine Altstadt können wir nicht einfach so grossräumig entsiegeln. Und wenn man die Postgasse begrünt, ist das eher ein Tropfen auf den heissen Stein», so Berger. Natürlich seien diese lokalen Massnahmen wichtig. «Aber künftig wird es vor allem entscheidend sein, die Kaltluftkorridore zu bewahren.»

Doch was bedeuten die Karten genau für die Zukunft? Werden diese wirklich etwas verändern und vor allem: Werden sie schnell genug etwas verändern? Die Antwort ist Ja – und auch Nein. Im kantonalen Richtplan, der im Herbst vom Regierungsrat beschlossen wird, sind insgesamt zwölf Gemeinden mit besonderem raumplanerischem Handlungsbedarf aufgeführt. Diese werden so aufgefordert, auf der Basis der Klimakarten kommunale oder überkommunale Richtpläne zu erarbeiten.

«Der Kanton muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er die Klimakarten nicht bereits vor 20 Jahren erarbeitet hat.» Samuel Berger, Fachbereichsleiter Landschaft und Umwelt beim Amt für Gemeinden und Raumordnung

Zudem werden die Gemeinden ihre Ortsplanungen künftig mit den kommunalen Richtplänen abstimmen. Ein weiterer möglicher Schritt sei, dass sie ihre Baureglemente revidierten, sagt Berger. «So wäre es auch für Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer verbindlich, sich an Klimamassnahmen zu halten.» Daran denkt aktuell etwa die Stadt Bern.

Dass Raumplanung aber langsam funktioniere, sei er sich bewusst, sagt Berger selbstkritisch zum Schluss. Auch deshalb müsse sich der Kanton den Vorwurf gefallen lassen, dass er die Karten nicht bereits vor 20 Jahren erarbeitet habe.

