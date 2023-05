Bergführer aus Grindelwald – Eine Alpinistenlegende folgt auf die andere Einen Tag nachdem «Weissbart» Christian Almer vor 125 Jahren verstarb, erblickte im Gletscherdorf ein weiterer erfolgreicher Alpinist und Politiker das Licht der Welt. Hans Heimann

Geboren wurde Christian Almer am 29. März 1826 am Fuss der Eigernordwand. Als Käser und Hirte verbrachte er seine Jugend zur Sommerzeit am Zäsenberg am Unteren Grindelwaldgletscher. Er war auch Gämsjäger und kämpfte als Soldat im Sonderbundsfeldzug (1847) beim Vormarsch auf Luzern. Es wurde ihm bereits früh nachgesagt, er könne «mit der Schnelligkeit und der Sicherheit einer Gämse» klettern.