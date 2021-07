Mountainbiker aus Leimiswil – Eine Achterbahnfahrt zum Frühstück Während Mathias Flückiger in Japan um eine Medaille kämpft, fiebern Familie und Freunde mit dem Mountainbiker mit. Ein Morgen voller Emotionen. Maximilian Jacobi

Alle fiebern sie mit: (v.l.) Freundin Lisa Locher, Mutter Franziska und Vater Fritz Flückiger, Bruder Lukas mit Fabienne Flückiger und Emely und Lenny bei der Liveübertragung. Fotos: Raphael Moser

Der Hügel steckt in tief hängenden Wolken, die schwerfällig über die verwaisten Schanzen und Steilwandkurven des Swiss-Bike-Parks in Oberried ziehen. Es ist fünf vor acht an einem Montagmorgen und neben der Feuchtigkeit hängt auch eine latente Anspannung in der Luft.

Die Spannung geht von einem hölzernen Bungalow mit Glasfront aus, aus dessen Schiebetüren aufgeregtes Gemurmel, Frühstücksgerüche und Menschen auf die überdachte Veranda und an die feuchte Morgenluft drängen.

Versammelt ist hier die Familie Mathias Flückigers, die Freunde und einige Medienschaffende zum gemeinsamen Verfolgen seines Mountainbike-Rennens in der Nähe von Tokio eingeladen haben, das in wenigen Minuten beginnt. Seite an Seite setzt sich die Zuschauerschaft hin – viele in den gleichen schwarz-weissen Fan-T-Shirts.