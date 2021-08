Rega im Berner Oberland – Eine 50-jährige Erfolgsgeschichte Runder Geburtstag für die Rega im Berner Oberland: Die Schweizer Luftrettungsorganisation hat im Jahr 1971 ihren ersten Helikopter in Interlaken stationiert. Bruno Petroni

April 2018: In einer Bergungsaktion rettet Rega 10 mehrere in der Eigernordwand blockierte Alpinisten. Foto: Bruno Petroni

69 Jahre ist es her, dass im Säli des Hotels Bären in Twann am Bielersee die Rega gegründet worden ist. Was einst quasi als Einmannbetrieb begann, verfügt heute an 13 Standorten über 17 modernste Rettungshelikopter und 3 Ambulanz-Langstreckenflugzeuge des Typs Challenger für Rettungseinsätze im Ausland. Pro Jahr leistet die Rega über 16’000 Einsätze.

1971 wurde die Rega auch im Berner Oberland ansässig. Die Rettungseinsätze wurden fortan gemeinsam mit der Bohag – der heutigen Swiss Helicopter – geleistet. Diese Zusammenarbeit zwischen zwei Luftrettungsbetrieben im Gebirge hatte damals landesweit Modellcharakter.

Es begann 1971 in Interlaken

Vom Napf bis zur Eigernordwand und vom Susten bis zum Niesen. Das ist das Einsatzgebiet der heutigen Rega-Einsatzbasis Berner Oberland in Wilderswil. Vor 50 Jahren wurde der erste Standort in der Region in einem militärischen Unterstand auf dem Flugplatz Interlaken errichtet. Eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Stationen:

1969: Die Schweizerische Rettungsflugwacht (SRFW) unter Fritz Bühler sowie die Rettungschefs aus dem Berner Oberland beschliessen, eine Berner Oberländer Flugrettungsgesellschaft zu gründen. 1971: Im September wird ein Lama-Helikopter SA315B in einem Unterstand auf dem Militärflugplatz Interlaken stationiert. Die feste Besatzung besteht aus Pilot Günther Amann und Mechaniker Adolf Rüfenacht. Nur wenige Tage später folgt die erste Direktrettung aus der Eigernordwand. Für diese Rettungsaktion wird Amann im Folgejahr in Las Vegas mit dem Robert E. Trimble Memorial Award ausgezeichnet.

1969: Fritz Bühler gründet die Berner Oberländer Flugrettungsgesellschaft. Foto: PD

1971 erfolgt die erste Direktrettung mit dem Lama-Helikopter an der Kleinen Scheidegg. Foto: PD

1972: Die Berner Oberländer Helikopter AG (Bohag) wird gegründet. Da es die finanzielle Situation der Rega nicht erlaubt, einen eigenen Helikopter mit Besatzung nur für Rettungsflüge bereitzustellen, werden die Rega-Einsätze bis ins Jahr 1993 durch die Bohag durchgeführt. 1974: Die Bohag chartert einen Alouette III Rettungshelikopter von der Rega, um ihre Einsätze durchzuführen. Erstmals in der Schweiz stationiert die Schweizerische Rettungsflugwacht am 1. Juli 1974 mit Peter Forrer einen Notarzt auf einer Helikopterbasis. 1976: Eine neue und mit einer moderneren Turbine ausgestattete Alouette III SA 319B trifft ein. Am 1. August wird in einer spektakulären Rettungsaktion ein Bergsteiger aus der Kingspitz-Nordostwand (Engelhörner) gerettet. Der Einsatz wird unter dem Titel «Heli Fox Fox auf Rettungsflug» verfilmt. Zehn Tage später fliegt die Bohag ihren 1000. Einsatz im Auftrag der Rega.

1976: Rega-Pilot Toni Lötscher bei der Rettungsaktion am Kingspitz. Später betreut er als erster Basisleiter den Stützpunkt Gsteigwiler. Foto: PD

1981: Bohag und die Rega beziehen die neue gemeinsame Basis in Gsteigwiler. 1984: Ab Februar werden erstmals auch Rettungsflüge ab dem neuen Standort Zweisimmen durchgeführt. Die Crew, bestehend aus einem Bohag-Pilot, einem Rega-Notarzt und einem Flughelfer, stationiert ihre Alouette III in einem Hangar auf dem Militärflugplatz in Zweisimmen. 1987: Von der Basis Gsteigwiler aus werden über 500 Rettungseinsätze im Auftrag der Rega geflogen. 1992: Am 10. Oktober feiern die Rega und die Bohag in Gsteigwiler anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums der Rega einen Tag der offenen Tür mit rund 3500 Besuchern und mehreren ausgestellten Helikoptern. In diesem Jahr fliegen die Crews im Auftrag der Rega 775 Rettungseinsätze ab der Gsteigwiler Basis.

1981 wird in Gsteigwiler die gemeinsame Basis der Bohag und der Rega eröffnet. Foto: PD

1992: Die Rega feiert ihr 40-Jahr-Jubiläum in Gsteigwiler mit einem grossen Fest. Foto: PD

Die Ära der zweimotorigen Maschinen beginnt

1993: Am 1. Januar nimmt eine eigene Rega-Crew mit Pilot Toni Lötscher und Rettungssanitäter Silvio Streiff die Tätigkeit in Gsteigwiler auf. Neben dem Gebäude der Bohag wird ein Bürocontainer für die Rega-Crew aufgestellt. 1994: Für einen verletzten Kletterer führt die Rega am 26. Juli mit der Alouette III zum ersten Mal einen Long-Line-Einsatz am Genfer Pfeiler im westlichen Teil der Eigernordwand durch. Die Alouette III wird später durch den neuen zweimotorigen Gebirgshelikopter vom Typ Agusta A109K2 ersetzt. Die Übergabefeier findet am 10. September auf der Kleinen Scheidegg statt. 1996: Am 31. Januar erfolgt bei stürmischem Südwestwind zum ersten Mal überhaupt eine Direktrettung mit der Rettungswinde aus der Eigernordwand in der Nacht. An den folgenden Tagen wäre eine Rettung der beiden Kletterer wegen schlechten Wetters nicht mehr möglich gewesen.

1999: Im Februar des Lawinenwinters evakuieren die Rega-Crews nach ergiebigen Schneefällen zahlreiche Bewohner aus lawinengefährdeten Gebieten im Berner Oberland. 2000: Für spezielle Anlässe wie Ski-Weltcuprennen wird in der Rega-Basis Gsteigwiler ein zweiter Helikopter eingesetzt. In den folgenden Jahren kommt der zusätzliche Helikopter auch in der Winter- und Sommer-Hochsaison zum Einsatz.

2004: Nein, diesmal ist es nur eine Übung. Bergungsaktion blockierter Passagiere aus einer Gondel bei der Firstbahn. Foto: Bruno Petroni

Auch im Winter 2006 wird in Hasliberg die Bergung blockierter Skifahrer geübt. Foto: Bruno Petroni

2008: Bergung von Unfallopfern nach einem Verkehrsunfall auf der Staatsstrasse in Niederried. Foto: Bruno Petroni

2008: Der A109K2 landet vor der neuen Rega-Basis in Wilderswil. Foto: Bruno Petroni

Und von innen sieht das dann so aus… Foto: Bruno Petroni

Sehr viel Platz zum Garagieren mehrerer Rettungshelikopter im neuen Rega-Hangar in Wilderswil. Foto: Bruno Petroni

2009: Der neue «Da-Vinci» im Vordergrund löst den A109K2 ab. Foto: Bruno Petroni

Zukunft mit modernem Suchsystem

2008: Die engen Platzverhältnisse und strengere Sicherheitsnormen zwingen die beiden Betriebe zu einer Entflechtung. Im Mai zieht die Rega von Gsteigwiler auf das Gelände der Firma Ruag beim ehemaligen Militärflugplatz in Wilderswil. Von hier aus leistet die Luftrettungsorganisation jährlich über 700 Rettungseinsätze. 2009: Die Rega erneuert für 113 Millionen Franken ihre Helikopterflotte: Der neue Rettungshelikopter Agusta Westland AW109SP mit dem Übernamen «Da-Vinci» löst seinen Vorgänger, den A109K2, ab. Je eine dieser elf neuen Maschinen ist in Wilderswil und in Zweisimmen zu Hause.

Rega-Einsatz am Lawinendrama im Diemtigtal Anfang 2010 mit vier Todesopfern, wo ein Rega-Arzt durch eine Folgelawine den Tod fand. Foto: Bruno Petroni

2010: Ein Rega-Helikopter landet auf dem Dach des STS Spitals Thun. Foto: Bruno Petroni

2012: Bergung von Unfallopfern nach einem Verkehrsunfall auf der A8 in der Lütscheren (Interlaken). Foto: Bruno Petroni

2013: Die Rega-Basis Zweisimmen nimmt ihren Betrieb auf. Fotos: PD

2013: Die Rega-Crews der Basis Zweisimmen beziehen gemeinsam mit der Bohag das für 6,5 Millionen Franken neu erbaute Basisgebäude auf dem Militärflugplatz Zweisimmen. Der Einsatzhelikopter dieser Basis wird «Rega 14» genannt. Im selben Jahr übernimmt der heute 46-jährige Böniger Patrick Maurer die Basisleitung in Wilderswil, die er bis zum heutigen Tag innehat. 2018: Für Sucheinsätze wird auf der Interlakner Basis die «Da Vinci» mit einem Multisensorsuchsystem (IR/EOS) stationiert. 2020: «Rega 10» fliegt von der Basis Wilderswil aus 1061 Einsätze. Die Crew befindet sich rund um die Uhr auf der Basis im Bereitschaftsdienst. 2021: Die Basis Wilderswil wird zu einem Kompetenzzentrum für die Personensuche. Neben dem IR/EOS-Helikopter mit einer Wärmebildkamera und einem Handy-Ortungsgerät stationiert die Rega künftig auch eine mit Suchsystemen ausgerüstete Drohne in Wilderswil.

2016: Der Rega-Helikopter landet neben dem Sendemast auf dem Niederhorn, um einen Patienten mit einem medizinischen Problem ins Spital zu überführen. Foto: Bruno Petroni

Jeder zweite Oberländer ist Rega-Gönner

Die Rega ist in der Bevölkerung der Region fest verankert: Über 120'000 Gönnerinnen und Gönner aus den Berner Oberländer Gemeinden, und somit mehr als jeder zweite Einwohner, unterstützen die Rega mit ihrem jährlichen Gönnerbeitrag. Dieser grosse Rückhalt aus der Bevölkerung äussert sich nicht nur in Zahlen, sondern ist auch spürbar: «Wir nehmen die grosse Akzeptanz und die Unterstützung durch die Behörden und die Bevölkerung im Berner Oberland sehr gut wahr», sagt Patrick Maurer, der Basisleiter der Rega- Einsatzbasis in Wilderswil. Das entgegengebrachte Vertrauen sei für die Rega-Crews auch ein Ansporn im täglichen Einsatz für Patientinnen und Patienten.

2018: Das am «Da-Vinci» angebrachte Multisensorsuchsystem (IR/EOS) kommt zum Einsatz. Foto: PD

2018: Bergungsaktion eines verunfallten Wanderers hinter dem Harder mit der Seilwinde. Foto: Bruno Petroni

Breites Einsatzspektrum

Die Einsatztätigkeit der Rega-Crews im Berner Oberland ist vielfältig und auch vom Tourismus geprägt. Im Sommer sind die Rettungshelikopter regelmässig für Personen unterwegs, die bei Freizeitaktivitäten verunfallen oder erkranken. Im Winter sind es Einsätze auf den Skipisten des Berner Oberlands und der umliegenden Gebiete, welche einen grossen Teil des Einsatzaufkommens ausmachen. Zudem stehen die Rega-Crews aber auch nach Verkehrs- und Arbeitsunfällen, bei akuten Erkrankungen oder bei Verlegungsflügen von den Regionalspitälern in Zentrumsspitäler für die Bevölkerung im Berner Oberland im Einsatz. Um medizinische Hilfe aus der Luft so rasch wie möglich zum Patienten zu bringen, ist mit «Rega 17» jeweils in der Hochsaison ein zusätzlicher Einsatzhelikopter mitsamt Crew ab Wilderswil einsatzbereit.

2019: Rega-Helikopter im Anflug auf das FMI-Spital Interlaken. Im Hintergrund die Heimwehflug, links der Eiger. Foto: Bruno Petroni

Für einmal ohne Geburtstagsfest

Randnotiz: Im Gegensatz zu anderen Jahren, wo die Rega ihre Jubiläen und Einweihungen jeweils mit einem Tag der offenen Tür für die Öffentlichkeit feierte, verzichtet die Organisation diesmal aus Gründen der Corona-Pandemie darauf.

2021: Jetzt ist in der Basis Wilderswil auch diese mit Suchsystemen ausgerüstete Drohne stationiert. PD

