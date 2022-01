Themenpisten – Eine 25-Jährige sorgt auf der Lenzerheide für Action Wie der Bündner Ort mit seinem Schlittel-Spektakel und Globi den Wintersport neu erfindet. Christoph Ammann

Achtung, fertig, los: Der letzte Saison lancierte rasante Rodel-Spass «Light Ride» war von Anfang an ein Publikumsrenner. Foto: PD

Sie hat es mit Wintersportlern jeglichen Genres und Alters zu tun, mit Skifahrerinnen, Schlittlern und Boarderinnen. Corina Ambühl ist 25 Jahre alt und arbeitet seit dem Juni 2020 als Senior Produktmanagerin Berg bei den Lenzerheide Bergbahnen. Allein die Jobbezeichnung verrät, dass es für eine alpine Feriendestination nicht mehr damit getan ist, nur Pisten und Wanderwege anzubieten. «Die Leute suchen das Besondere», sagt Corina Ambühl. «Als grosses Skigebiet müssen wir uns eigenständig positionieren.»

Corina Ambühl: Die 25-Jährige ist auf der Lenzerheide für Events verantwortlich. Foto: Arosa Bergbahnen AG

Die gebürtige Davoserin ist zuständig für alles, was am Berg an Action abgeht, für Events und, eben, «Produkte». Die Palette reicht von der romantischen Laternenabfahrt am Piz Scalottas über Early-Bird-Skifahren für Frühaufsteher bis zum riesigen Snowpark am Täli-Lift.