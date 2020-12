Oberstufe Grosshöchstetten – Eine 150-jährige Zusammenarbeit geht zu Ende Oberthal und Zäziwil beenden ihre schulische Zusammenarbeit mit Grosshöchstetten. Alle drei Gemeinden wechseln auf ein durchlässiges Schulmodell. Fabio Peter

Die Oberstufe in Grosshöchstetten. Hier gehen auch die Sekundarschüler aus Oberthal, Zäziwil, Oberhünigen und Mirchel zur Schule. Foto: Raphael Moser

Noch führt der Schulweg der Sekundarschüler aus Oberthal nach Grosshöchstetten. Zusammen mit anderen Jugendlichen aus Zäziwil, Oberhünigen und Mirchel besuchen sie dort die 7. bis 9. Klasse. Damit ist bald Schluss: Nach den Sommerferien 2021 sollen die Oberthaler Sekundarschüler im eigenen Dorf unterrichtet werden – gemeinsam mit den Realschülern.

Auch die Gemeinde Zäziwil hat im September beschlossen, die Real- und Sekundarstufe zusammenzulegen. Offen war, ob sie das gemeinsam mit Grosshöchstetten tun will oder allein. Jetzt hat sie entschieden: Wie sie an der Gemeindeversammlung am Mittwoch informierte, baut sie ihre eigene Oberstufe aus und holt ihre Sekschüler aus Grosshöchstetten zurück.