Einbrüche im Raum Steffisburg – Kantonspolizei Bern hält sechs mutmassliche Einbrecher an Im Raum Steffisburg ist in den letzten Wochen vermehrt eingebrochen worden. Die Kantonspolizei erhöhte die Präsenz und konnte sechs Männer anhalten.

Die Kantonspolizei Bern hat bei gezielten Kontrollen im Raum Steffisburg sechs mutmassliche Einbrecher angehalten. (Symbolbild) Bild: Tamedia/Matthias Spicher

Innerhalb der letzten Wochen sind der Kantonspolizei Bern vermehrt Fälle von Einbruch- und Einschleichdiebstählen in Fahrzeuge und Wohnungen in der Region Steffisburg gemeldet worden. Die Polizei hielt in dem Zusammenhang sechs Männer an, wie sie am Montag mitteilte.

Die mutmasslichen Einbrecher wurden bei drei gezielten Polizeikontrollen in Uetendorf und Fahrni angehalten. Sie waren jeweils zu zweit unterwegs und stehen im Verdacht, für mehrere Einbruchdiebstähle verantwortlich zu sein.

Weitere Ermittlungen, insbesondere inwiefern die sechs Männer für weitere Einbruchdiebstähle im Kanton Bern und in den umliegenden Kantonen in Frage kommen, sind nun im Gang.

pd/msc

