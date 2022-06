Zwei Tresore gestohlen – Einbruch in Rezeption des TCS-Campings in Gampelen In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte zwei Tresore aus der Rezeption des Campingplatzes am Neuenburgersees entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Beim TCS-Camping in Gampelen wurde in der Nacht auf Freitag eingebrochen. Foto: Adrian Moser

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in Gampelen in die Rezeption des TCS-Campingplatzes eingebrochen worden. Die Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendete dort zwei Tresore. Danach flüchtete sie in unbekannte Richtung.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Personen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Angaben zur Täterschaft machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 32 324 85 31 zu melden.

pd/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.