50 Einbrüche in 2 Monaten – Einbrecherbande muss lange ins Gefängnis Das Regionalgericht Bern-Mittelland hat drei Rumänen zu Gefängnisstrafen von bis zu 86 Monaten verurteilt. Sie operierten von Bern aus in der halben Schweiz. Hans Ulrich Schaad

Die Einbrecherbande drang nachts mehrheitlich in Gewerberäume ein. Die Tatorte lagen in acht Kantonen. Foto: Sibylle Meier

In Handschellen warteten die drei Beschuldigten vor dem Gerichtssaal auf die Urteilsverkündigung. In Handschellen mussten sie das Berner Amthaus knapp zwei Stunden später wieder verlassen und wurden zurück ins Gefängnis geführt, wo sie mittlerweile seit über zwei Jahren sitzen.

Denn das Regionalgericht Bern-Mittelland sprach die Rumänen ohne Wohnsitz in der Schweiz am Donnerstagnachmittag praktisch in allen Anklagepunkten schuldig: banden- und gewerbsmässiger Diebstahl, mehrfache Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch und Strassenverkehrsdelikte. Das Gericht verhängte mehrjährige Gefängnisstrafen. Dazu kommen Landesverweise von mindestens zehn Jahren.