In flagranti erwischt - Einbrecher versteckt sich erst im Garten, dann im Haus

Einbruch in Burgdorf – In flagranti erwischt Die Kantonspolizei hat einen Mann angehalten und festgenommen, der verdächtigt wird, einen Einbruch begangen zu haben. Die Ermittlungen laufen.

In Burgdorf hat die Polizei einen mutmasslichen Einbrecher festgenommen. (Symbolbild) Foto: Marc Dahinden

Bei einem Einfamilienhaus am Einschlagweg in Burgdorf befinde sich ein Mann im Garten und habe sich soeben in einem Gebüsch versteckt. Dies wurde der Kantonspolizei am Sonntag, 29. August, kurz nach 2 Uhr gemeldet.

Die ausgerückten Patrouillen hätten am betreffenden Gebäude im Bereich des Kellereingangs Einbruchspuren festgestellt, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Suche nach einer möglichen Täterschaft rund ums Gebäude und in der näheren Umgebung sei jedoch zunächst erfolglos geblieben.

Als die Polizisten aber für die weiteren Abklärungen mit einem anwesenden Bewohner des Hauses Kontakt aufnahmen, vernahmen sie aus dem Innern des Hauses Geräusche. In der Wohnung konnte ein Mann angehalten werden, der versuchte, über die Terrasse zu flüchten.

Der Mann befindet sich nun in Haft. Gemäss aktuellem Kenntnisstand ist nicht ausgeschlossen, dass der 47-Jährige für weitere, ähnliche Delikte in der Region verantwortlich sein könnte. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

swl

