Auf frischer Tat ertappt – Einbrecher in Bieler Elektronik-Laden gefasst In der Nacht auf Freitag ist in einem Laden in Biel ein Einbrecher angehalten worden. Aufgrund der Anwesenheit eines Polizeihundes liess sich der 29-Jährige widerstandslos festnehmen.

Die Kantonspolizei Bern erhielt letzten Freitag kurz vor 1.10 Uhr die Meldung, dass sich in einem Elektronik-Fachgeschäft an der Kanalgasse ein Einbrecher befinde.

Die Polizei stiess vor Ort auf einen Mann, der sich noch im Laden aufhielt. Der mutmassliche Einbrecher, hatte sich bereits Beute zusammengetragen und seine Flucht vorbereitet. Der 29-Jährige liess sich widerstandslos festnehmen, als die Beamten ankündigten, den mitgebrachten Polizeihund auf ihn loszulassen. Der Mann wurde auf eine Polizeiwache gebracht und wird sich vor der Justiz zu verantworten haben, wie die Polizei mitteilte.

Ermittlungen zur Tat sind im Gang; zur Spurensicherung im Laden wurden Spezialisten hinzugezogen.

Die Kantonspolizei Bern ruft in ihrem Communiqué in Erinnerung, dass die schnelle Meldung von verdächtigen Situationen und Personen – wie in diesem Fall – massgeblich zur Anhaltung einer mutmasslichen Täterschaft beitragen kann.

PD/flo

