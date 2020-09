Verfolgungsjagd durch Lorraine und Breitenrain – Einbrecher fliehen und fahren Velofahrerin an Am Freitagabend brachen zwei Männer in ein Restaurant im Berner Lorraine-Quartier ein. Auf der Flucht fuhren sie mit ihrem Auto eine Velofahrerin an und touchierten ein parkiertes Auto.

Am Freitagabend wurde in ein Restaurant an der Lorrainestrasse in Bern eingebrochen. Gegen 22.30 Uhr wurde der Kantonspolizei gemeldet, dass zwei Personen in einem Restaurant in der Lorraine einen Diebstahl begangen hätten und mit einem Auto geflüchtet seien.

Gemäss aktuellen Kenntnissen touchierte das Auto bei der Flucht eine Velofahrerin, die auf dem Dammweg unterwegs war. Die Frau stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Passanten kümmerten sich um sie.

Gleichzeitig folgte ein weiterer Passant den beiden Geflüchteten mit einem Auto und versperrte ihnen beim Nordweg den Weg. Als die zwei Einbrecher das Auto wendeten, um davonzufahren, kollidierten sie mit einem parkierten Fahrzeug. Anschliessend setzten sie die Fahrt in unbekannter Richtung fort.

Im Rahmen der Fahndung konnte eine Polizeipatrouille das Auto kurze Zeit später an der Gotthelfstrasse sichten. Um die Weiterfahrt zu verhindern, stellten die Polizisten ihr Einsatzfahrzeug in den Weg. Als sich daraufhin ein Polizist zu Fuss zum Auto begab, fuhr dieses plötzlich rasant rückwärts auf die Humboldstrasse, bog in diese ein und fuhr weiter Richtung Keplerstrasse, wo es schliesslich zum Stillstand kam. Unter Androhung von Waffengewalt konnten der Lenker und der Beifahrer des Autos schliesslich angehalten werden.

Im Auto wurde weiteres mutmassliches Diebesgut festgestellt. Die beiden Männer im Alter von 28 und 25 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

tag/pd