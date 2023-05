50 Jahre Grimsel Hydro – Einblicke in eine multifunktionale Maschinenwelt Grimsel Hydro zeigte öffentlich, was sie für Unterhalt, Revision und Optimierung der «Werkzeuge» für die Stromproduktion aus Wasserkraft leistet. Anne-Marie Günter

Mitarbeiter Marcel Meyer erklärt, wie fein der Leitapparat, der den Wasserzulauf auf eine Turbine reguliert, eingestellt werden muss. Foto: Anne-Marie Günter

Zwei Werkhallen, im rechten Winkel aneinandergebaut; Werkbänke und Werkzeugkästen, Fischerhosen, Drohnen, eine multifunktionale Maschinenwelt. In einem grossen Gehäuse mit Schaufenster fräste die neueste Maschine der Grimsel Hydro, eine Fahrständer-Fräsmaschine mit Karusselldrehtisch MTE FBF-M 4000, gesteuert aus einer Bedienungskabine, an einem grossen Metallring. Ein Gemisch aus Öl und Wasser sorgte für die nötige Abkühlung. Für diese Maschine sei ein neues Fundament in die Halle eingebaut worden, berichtete Mitarbeiter Jürg Fischer am Samstag.