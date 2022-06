Wanderausstellung in Sigriswil – Einblicke in den «Zweitjenner»-Brauch Im Rahmen der 675-Jahr-Feierlichkeiten gibt es in der Gemeinde Sigriswil eine Wanderausstellung zum «Zweitjenner»-Brauch.

Der «Zweitjenner»-Umzug in der Gemeinde Sigriswil zieht die Scharen an. Foto: Markus Hubacher

Der Kulturausschuss der Gemeinde Sigriswil unterstützt einmalige Kulturprojekte, welche einen Sigriswil-Bezug haben. Er organisiert auch Eigenprojekte oder Ausstellungen. Im Rahmen einer solchen Ausstellung war im Jahr 2020 das Thema «Zweitjenner» thematisiert worden.

Zusammen mit den Neujahrsgesellschaften, Thomas Lindt, Monika von Gunten und Hans Peter Roth wurden Fotos, Texte, Requisiten zusammengetragen. Die Ausstellung konnte Corona-bedingt nicht stattfinden. Die Verschiebung in den Herbst 2021 wurde wieder abgesagt. Damit das Thema trotzdem der Bevölkerung nähergebracht werden kann, kam die Idee auf, eine Outdoor-Ausstellung mit Plakaten, ähnlich dem Planetenweg, zu machen. 24 Plakate wurden ausgearbeitet und werden nun im Rahmen einer Wanderausstellung während des 675-Jahr-Jubiläums der Gemeinde Sigriswil gezeigt.

Ursprünglich diente der «Zweitjenner» in Sigriswil dazu, böse Geister zum Jahresanfang zu vertreiben. Später sammelten Bauernknechte in der strengen Winterzeit Geld und Würste und feierten ein Fest. Heute ziehen junge, ledige Sigriswiler mit Trycheln und Glocken am Silvesterabend vor und nach Mitternacht durch das Dorf. Beim «Glocknen» läuten sie das alte Jahr aus und das neue ein. Am 2. Januar ziehen die Neujahrer dann verkleidet und begleitet von Lärm und Böllerschüssen von Haus zu Haus. Zum Teil singen sie oder örgelen und sammeln so Würste und Geld.

pd/rop

